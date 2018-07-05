Каретный сарай усадьбы XVIII века в центре Москвы выставили на аукцион

5 июля, 12:30
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Каретный сарай московской усадьбы XVIII века у станции метро "Римская" выставили на торги. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
По данным пресс-службы, каретный сарай входит в ансамбль городской усадьбы Лепехиных на Андроньевской площади. Здание решили выставить на аукцион по программе льготной аренды, уточнили в ведомстве, добавив, что постройка находится в собственности департамента городского имущества.
По словам главы ведомства Геннадия Дегтева, площадь каретного сарая превышает 170 квадратных метров. "Победитель торгов сможет арендовать объект по ставке 1 рубль за квадратный метр в год после того, как выполнит обязательство по сохранению объекта культурного наследия", – цитирует Дегтева Агентство "Москва".
По условиям аукциона, будущего арендатора обяжут провести восстановительные работы в историческом здании, чтобы затем приспособить его под современное использование. На все виды работ победителю торгов предоставят пятилетний срок.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: