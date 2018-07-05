Каретный сарай усадьбы XVIII века в центре Москвы выставили на аукцион

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Каретный сарай московской усадьбы XVIII века у станции метро "Римская" выставили на торги. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

По данным пресс-службы, каретный сарай входит в ансамбль городской усадьбы Лепехиных на Андроньевской площади. Здание решили выставить на аукцион по программе льготной аренды, уточнили в ведомстве, добавив, что постройка находится в собственности департамента городского имущества.

По словам главы ведомства Геннадия Дегтева, площадь каретного сарая превышает 170 квадратных метров. "Победитель торгов сможет арендовать объект по ставке 1 рубль за квадратный метр в год после того, как выполнит обязательство по сохранению объекта культурного наследия", – цитирует Дегтева Агентство "Москва".

По условиям аукциона, будущего арендатора обяжут провести восстановительные работы в историческом здании, чтобы затем приспособить его под современное использование. На все виды работ победителю торгов предоставят пятилетний срок.