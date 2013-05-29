Сегодня Российская Академия наук выберет нового президента

Российская Академия наук 29 мая выберет своего президента. Голосование состоится на общем собрании, которое в эти дни проходит в Москве.

На высший пост претендуют вице-президенты РАН - нобелевский лауреат Жорес Алферов и Александр Некипелов, а также академик Владимир Фортов, которого, кстати, уже поддержал президиум академии. Действующий глава РАН Юрий Осипов, бессменно занимающий свой пост с декабря 1991 года, ранее снял свою кандидатуру с выборов.

Голосование будет тайным, для победы необходимо набрать как минимум 50 процентов и 1 голос. Если сделать этого не получится, будут проходить второй и третий туры выборов.