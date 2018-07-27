Москвичи смогут наблюдать за полетом МКС с 26 июля по 2 августа

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Москвичи смогут увидеть Международную космическую станцию после полуночи в виде яркой быстро двигающейся звезды. Период ночной видимости МКС над территорией России продлится с 26 июля по 2 августа. Об этом сообщается на портале мэрии и правительства столицы.
МКС движется по орбите вокруг Земли со скоростью 28 тысяч километров в час на высоте чуть более 400 километров. Как отмечается, для того, чтобы увидеть МКС телескопы или бинокли не нужны.
"Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево на восток. Ждите появление станции на небе заранее. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность ", – рассказал научный сотрудник музея космонавтики Александр Фарафонов.
Увидеть с Земли МКС можно при совпадении нескольких факторов. Станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна.
Ранее сообщалось, что великое противостояние Марса и полное затмение Луны смогут увидеть жители России пятницу вечером, 27 июля. Затмение будет длиться 3 часа 56 минут. Картина в небе начнет меняться в 21.24 по московскому времени и завершится в 01.20. За этот отрезок времени Луна полностью окажется в тени Земли и окрасится в багрово-красные оттенки. Эксперты говорят, что лунное затмение будет хорошо видно практически на всей территории России.
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