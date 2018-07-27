Жители России увидят самое длительное лунное затмение XXI века

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Великое противостояние Марса и полное затмение Луны смогут увидеть жители России пятницу вечером, 27 июля. Информация о настоящем космическом спектакле появилась на сайте Московского планетария.
Сообщается, что полное лунное затмение будет длиться 3 часа 56 минут. Картина в небе начнет меняться в 21.24 по московскому времени и завершится в 01.20. За этот отрезок времени Луна полностью окажется в тени Земли и окрасится в багрово-красные оттенки.
Особенность лунного затмения в этом году в том, что именно в этот день начнется Великое противостояние Марса с Солнцем.
Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние и от этого станет ярче Юпитера. Специалисты планетария отмечают, что в блеске в этот момент он уступит только Солнцу.
Эксперты говорят, что лунное затмение будет хорошо видно практически на всей территории России.
Астрономы советуют наблюдать за Марсом вне города, там где чище воздух. Лунное затмение будет хорошо видно и в городских условиях.
О полном погружении Луны в тень Земли московский планетарий сообщал 31 января. В прошлый раз лунное затмение длилось несколько часов и закончилось суперлунием.
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