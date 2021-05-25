Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни людей

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Ученые разработали способ выявить общий уровень физиологической устойчивости организма. Об этом указано в публикации журнала Nature Communications.

Над тестом работала группа исследователей из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ). Система определяет биологический возраст по анализу крови.

Ученые предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator – индикатор динамического состояния организма). Они установили, что это значение приближается к нулю при достижении 150-летнего возраста. Максимально возможная продолжительность жизни человека, согласно подсчетам, составляет 120 лет.

"Мы приходим к выводу, что критичность, приводящая к смерти, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека", – заявил Петр Федичев.

По информации авторов исследования, разработанная тест-система позволит определять теоретическую продолжительность жизни для каждого отдельного человека.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Российской Федерации, за последний год ожидаемая продолжительность жизни в стране снизилась до 71,5 года. Рост показателя общей смертности в тот же период составил 17,9%.