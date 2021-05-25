Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни людей

Фото: depositphotos/monkeybusiness
Ученые разработали способ выявить общий уровень физиологической устойчивости организма. Об этом указано в публикации журнала Nature Communications.
Над тестом работала группа исследователей из Сингапура, России и США под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ). Система определяет биологический возраст по анализу крови.
Ученые предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator – индикатор динамического состояния организма). Они установили, что это значение приближается к нулю при достижении 150-летнего возраста. Максимально возможная продолжительность жизни человека, согласно подсчетам, составляет 120 лет.
"Мы приходим к выводу, что критичность, приводящая к смерти, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека", – заявил Петр Федичев.
По информации авторов исследования, разработанная тест-система позволит определять теоретическую продолжительность жизни для каждого отдельного человека.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Российской Федерации, за последний год ожидаемая продолжительность жизни в стране снизилась до 71,5 года. Рост показателя общей смертности в тот же период составил 17,9%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: