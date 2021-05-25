Ученые выяснили, почему некоторые не переносят чавканье

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Ученые из США выяснили, что мизофония, то есть непереносимость некоторых звуков, в том числе чавканья, может быть вызвана гиперактивацией системы зеркальных нейронов мозга человека. Они надеются, что это позволит им найти лечение для людей, испытывающих трудности в социальной жизни из-за этого недуга, сообщает "Газета.ру".
Авторы исследования проанализировали с помощью МРТ активность мозга 33 испытуемых с мизофонией в состоянии покоя и еще 42 во время воспроизведения различных раздражающих звуков. Затем сравнили полученные данные с данными людей, не страдающих мизофонией.
У первых наблюдалась избыточная активация путей, связывающих слуховую кору с областями, отвечающими за движение рта и горла. Ученые повторили эксперимент, но уже с использованием визуальных стимулов, – результат повторился. Это натолкнуло их на мысль о том, что проблема может быть связана с нарушением в работе зеркальных нейронов, отвечающих за обучение человека через подражание.
При этом уточняется, что активация нейронов не заставляла испытуемых жевать или глотать, из-за чего возникающий дискомфорт объяснили нарушением чувства контроля тела.
"Интересно, что некоторые люди с мизофонией могут ослабить свои симптомы, имитируя действия, вызывающие звук, что может свидетельствовать о восстановлении чувства контроля", – пояснил один из авторов работы, невролог Сухбиндер Кумар.
Специалисты надеются, что результаты исследования помогут им создать новый метод лечения мизофонии, основанный не только на учете слуховых центров мозга, но и двигательных.
Примечательно, что наиболее высокий уровень активации зеркальных нейронов наблюдался у тех же людей, которые получали больше всего баллов в тестах на эмпатию.
Ранее ученые из Балтимора выяснили, что к снижению слуха у пожилых людей может привести малоподвижный образ жизни. У многих добровольцев в возрасте от 60 до 69 лет, которые вели малоподвижный образ жизни, была диагностирована глубокая глухота. Более острый слух был у тех, кто сталкивался хотя бы с небольшой физической нагрузкой.
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