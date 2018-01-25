25 января 2018, 12:35

Запуск российской миссии "Луна-25" запланирован на 2019 год

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Запустить аппарат "Луна-25" планируют в 2019 году. Он станет первой российской лунной миссией после 40-летнего перерыва, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. Как пояснили в учреждении, разработку аппарата ведут в рамках ОКР "Луна-25".

Также уточняется, что космическому аппарату предстоит исследовать химический состав реголита полярных областей спутника Земли. По замыслу ученых, он поможет установить наличие и определить концентрацию в лунном грунте соединений космического происхождения, например, водяного льда, которые имеют большой интерес для науки. Кроме того, при помощи специальных приборов аппарат "Луна-25" изучит процессы, происходящие в плазменно-пылевой полярной экзосфере Луны.

