Рогозин заберет себе участвовавшую в опыте по дыханию под водой таксу

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Таксу по кличке Николас, которая приняла участие в эксперименте по дыханию в воде, заберет себе вице-премьер Дмитрий Рогозин. Животное помогло ученым Фонда перспективных исследований (ФПИ) показать президенту Сербии Александару Вучичу, как работает технология жидкостного дыхания.

"Да, действительно, во время посещения ФПИ Дмитрий Олегович попросил подарить ему эту собаку, - цитирует источника в аппарате вице-премьера ТАСС. - Он выразил желание забрать ее домой".

Николас будет второй собакой в семье Рогозина. С февраля 2016 года у чиновника живет немецкая овчарка по кличке Пончик.

Информацию подтвердили и в Фонде. О том, что такса найдет новый дом рассказал руководитель лаборатории ФПИ по созданию жидкостного дыхания Антон Тоньшин. Он обратил внимание на то, что здоровье собаки не пострадало во время эксперимента. Рогозин сможет получить нового питомца через несколько недель, после того, как закончится проверка его состояния.

Ученый добавил, что исследователи до начала эксперимента полностью убедились в его безопасности, на площадке также дежурила группа высокопрофессиональных ветеринаров, способных оказать любую высококлассную помощь.

Животные, служившие науке до Николаса также остались живы и теперь пристроены в семьи, многих взяли к себе сотрудники Фонда перспективных исследований.



Ранее зоозащитники возмутились тем, что ученые провели публичный эксперимент с участием собаки. Рогозин же призвал поддерживать исследователей, которые решили задачу, над которой работали еще в Советском Союзе.

Проект жидкостного дыхания сможет спасать подводников на больших глубинах и применяться для выхаживания младенцев, рожденных раньше срока. Для демонстрации технологии таксу поместили в резервуар с жидкостью, животное освоилось через несколько минут, затем его достали и продемонстрировали, что собака чувствует себя нормально.