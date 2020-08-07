Политех запускает осенний семестр "Университета детей"

Фото: пресс-служба Политеха
Новый семестр проекта Политехнического музея "Университет детей" стартует 13 сентября. Присоединиться к нему смогут дети из любого региона России. География проекта существенно расширилась благодаря онлайн-формату занятий. Абонементы можно купить уже сейчас на сайте проекта.
Образовательный проект Политеха готов принять студентов любого уровня подготовки. Главное требование к поступающим – любопытство и жажда познания.
В осеннем семестре 2020 года студенты "Университета детей" узнают, откуда берутся мысли, когда сделают вечный двигатель, кто такие мигранты и почему айфон столько стоит. Под руководством ученых они разработают проекты в области урбанистики, нейромаркетинга и генетики.
Для удобства обучающихся Политех ввел онлайн-формат занятий.
"Нам очень хотелось расширять аудиторию "Университета детей", сделав его доступным за пределами Москвы, поэтому новый осенний семестр спроектирован иначе. Теперь благодаря основному онлайн-формату нашим студентом может стать ребенок как в любом регионе России, так и за ее пределами. А еще теперь можно варьировать формат участия – появилась возможность знакомства с проектом в виде абонементов на тематические блоки из трех занятий", – рассказала исполнительный продюсер "Университета детей" Оксана Здобникова.
"Университет детей" – это образовательный проект Политехнического музея для детей от 7 до 14 лет. Организаторы предлагают детям не слушать скучные лекции, а знакомиться с научным методом на практике и исследовать мир вокруг. Темой каждого занятия становится один детский вопрос, на который помогают ответить физики, микробиологи, лингвисты, антропологи, химики и другие ученые.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: