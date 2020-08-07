Политех запускает осенний семестр "Университета детей"

Фото: пресс-служба Политеха

Новый семестр проекта Политехнического музея "Университет детей" стартует 13 сентября. Присоединиться к нему смогут дети из любого региона России. География проекта существенно расширилась благодаря онлайн-формату занятий. Абонементы можно купить уже сейчас на сайте проекта.

Образовательный проект Политеха готов принять студентов любого уровня подготовки. Главное требование к поступающим – любопытство и жажда познания.

В осеннем семестре 2020 года студенты "Университета детей" узнают, откуда берутся мысли, когда сделают вечный двигатель, кто такие мигранты и почему айфон столько стоит. Под руководством ученых они разработают проекты в области урбанистики, нейромаркетинга и генетики.

Для удобства обучающихся Политех ввел онлайн-формат занятий.

"Нам очень хотелось расширять аудиторию "Университета детей", сделав его доступным за пределами Москвы, поэтому новый осенний семестр спроектирован иначе. Теперь благодаря основному онлайн-формату нашим студентом может стать ребенок как в любом регионе России, так и за ее пределами. А еще теперь можно варьировать формат участия – появилась возможность знакомства с проектом в виде абонементов на тематические блоки из трех занятий", – рассказала исполнительный продюсер "Университета детей" Оксана Здобникова.



"Университет детей" – это образовательный проект Политехнического музея для детей от 7 до 14 лет. Организаторы предлагают детям не слушать скучные лекции, а знакомиться с научным методом на практике и исследовать мир вокруг. Темой каждого занятия становится один детский вопрос, на который помогают ответить физики, микробиологи, лингвисты, антропологи, химики и другие ученые.