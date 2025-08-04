Скончался Герой России и Казахстана летчик-космонавт Талгат Мусабаев

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На 74-м году жизни скончался Герой России и Народный Герой Казахстана летчик-космонавт Талгат Мусабаев. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Талгат Амангельдиевич – герой, <...> своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний", – написал глава Казахстана в телеграмме родным и близким космонавта.

Мусабаев родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области. В космический отряд он попал в 1991 году.

За свою жизнь Мусабаев трижды побывал в космосе, в 1994, 1998 и 2001 годах, и выходил в открытое пространство. Общая продолжительность его полетов составила 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду.