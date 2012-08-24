Наследников Чингиза Айтматова выселяют с его дачи в Переделкино

Общественная палата собирается проверить деятельность руководства Международного литературного фонда, которое планирует выселить с дачи Чингиза Айтматова в подмосковном Переделкино наследников писателя.

"В нашу комиссию по культуре поступило обращение от наследников писателя Чингиза Айтматова, в котором сообщается, что руководство фонда фактически силой выселяет их с дачи в Переделкино, в которой писатель жил с 1988 года и где сейчас его наследники намерены создать дом-музей писателя", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Общественной палаты.

Наследники Айтматова в своем обращении сообщают, что рассмотрение этого вопроса на исполкоме Международного литературного фонда было назначено на сентябрь 2012 г., однако 21 августа руководством фонда была предпринята попытка их выселения "с участием судебных приставов, полицейских и рабочих, вооруженных ломами".

Они также напоминают, что в городке писателей Переделкино есть музеи Корнея Чуковского, Бориса Пастернака и Булата Окуджавы, созданные по инициативе наследников, а также галерея-музей Евгения Евтушенко.

Аналогичный музей предполагалось создать и на даче Чингиза Айтматова, однако, по данным авторов письма, "руководители Международного литературного фонда планируют отказаться даже от существующих музеев ради создания новодела - общего музея, "с экспозициями о каждом жившем в городке светиле".

Председатель комиссии по культуре Общественной палаты Павел Пожигайло заметил, что "такое поведение руководства творческого союза недопустимо, и писательский поселок следует сохранить в том виде, в котором он существует сейчас".

Он также предложил проверить деятельность руководства Литфонда и других творческих союзов на предмет соответствия изначально поставленным задачам.