Депо "Руднево" столичного метро построят на Красковской улице

Депо "Руднево" московского метрополитена построят на Красковской улице Восточного округа Москвы. По данным департамента земельных ресурсов Москвы, его площадь займет 20 гектаров.

"Руднево" будет построено для обслуживания Кожуховской линии столичной подземки, прокладка которой начнется в начале марта 2013 года. Максимальную площадь и этажность здания предстоит определить проектом строительства.

Кожуховская ветка будет сдана в эксплуатацию в 2016 году, и на ней расположится семь станций - "Некрасовка", "Косино-Ухтомская", "Салтыковская", "Косино", "Ферганская", "Окская" и "Нижегородская".