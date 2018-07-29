Собянин рассказал о новом оборудовании для идеального микроклимата в метро

29 июля, 14:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин рассказал о новом оборудовании российского производства, которое позволит поддерживать идеальный микроклимат в столичном метро. Современные теплонасосы уже протестировали на станции "Саларьево", сообщил мэр в своем микроблоге в Twitter.
По словам Собянина, эти теплонасосы отечественного производства способны не только создавать комфортный микроклимат на станциях, но и "экономят до 70% потребляемой сейчас электроэнергии". "Составим список новых станций, где можно их установить", − пообещал он.
Протестировали в "Саларьево" теплонасосы российского производства. Оказалось, они могут поддерживать идеальный микроклимат на станциях #мосметро. И к тому же экономят до 70% потребляемой сейчас электроэнергии. Составим список новых станций, где можно их установить.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июля 2018 г.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: