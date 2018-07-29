Собянин рассказал о новом оборудовании для идеального микроклимата в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о новом оборудовании российского производства, которое позволит поддерживать идеальный микроклимат в столичном метро. Современные теплонасосы уже протестировали на станции "Саларьево", сообщил мэр в своем микроблоге в Twitter.

По словам Собянина, эти теплонасосы отечественного производства способны не только создавать комфортный микроклимат на станциях, но и "экономят до 70% потребляемой сейчас электроэнергии". "Составим список новых станций, где можно их установить", − пообещал он.