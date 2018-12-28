На благоустроенных в 2018 году улицах завершилась высадка деревьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На благоустроенных в 2018 году улицах столицы завершились работы по высадке деревьев, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что из-за теплой осени высадка началась только в декабре. Всего было посажено 745 лип, кленов, дубов, рябин и декоративных яблонь.

Закончили высадку деревьев на благоустроенных московских улицах. Это 745 лип, кленов, дубов, рябин и декоративных яблонь. Из-за необычно теплой и длинной осени период вегетации деревьев закончился позже обычного, поэтому и высадка началась только в декабре. pic.twitter.com/NflXe2aA8R — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 декабря 2018 г.



Ранее сообщалось, что высадку деревьев завершили на территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта.

Также деревья посадили на территории Еврейского музея и центра толерантности. Всего – 44 взрослых дерева.