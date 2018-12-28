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28 декабря, 22:57

На благоустроенных в 2018 году улицах завершилась высадка деревьев

мэр Москвы Сергей Собянин город

28 декабря, 22:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На благоустроенных в 2018 году улицах столицы завершились работы по высадке деревьев, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что из-за теплой осени высадка началась только в декабре. Всего было посажено 745 лип, кленов, дубов, рябин и декоративных яблонь.


Ранее сообщалось, что высадку деревьев завершили на территории исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта.

Также деревья посадили на территории Еврейского музея и центра толерантности. Всего – 44 взрослых дерева.

мэр Москвы Сергей Собянин город

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