Собянин предложил выбрать имя для московских ярмарок и рынков

08:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Москвичам предложили придумать единый бренд для городских ярмарок и рынков. Об этом написал на своем сайте Сергей Собянин.
Голосование по выбору единого имени стартовало на портале "Активный гражданин".
Мэр отметил, что возрождение рыночной торговли в столице началось с ярмарок выходного дня. Когда стало понятно, что зимой на них торговать неудобно, стали открываться круглогодичные ярмарки.
"Теплый павильон создает комфорт для продавцов и покупателей в любое время года. Сегодня эти ярмарки работают уже на 45 площадках в разных районах города. А через пару лет их будет около 80", – рассказал мэр.
Собянин также отметил, что многие ярмарки расположены на площадках фестивалей "Московские сезоны" и пользуются популярностью у жителей и гостей столицы. Кроме того, идет модернизация сельскохозяйственных рынков, построенных в советские годы.
"За последние годы второе рождение пережили Даниловский, Москворецкий, Велозаводский и Зеленоградский рынки. На очереди реконструкция Кунцевского рынка", – добавил мэр.
Собянин считает, что круглогодичные ярмарки и рынки стали настоящим культурным явлением для Москвы. Качество предоставляемых услуг в них зачастую превосходит аналогичные места других мировых городов.
"Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы дать нашим ярмаркам и рынкам единый бренд – собственное имя, по которому их будут узнавать москвичи и гости города", – написал он.
Ранее сообщалось, что в столице к концу текущего года будет работать более 60 торговых площадок, где все желающие смогут приобрести высококачественную сельхозпродукцию отечественного производства.
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