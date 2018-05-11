Собянин пригласил москвичей на программу сети "Москино", посвященную Дню Победы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сергей Собянин напомнил, что до конца недели в сети "Москино" можно посмотреть кинопрограмму "Война и жизнь". Об этом мэр Москвы написал на своей странице в Twitter.

Программа посвящена 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

До конца недели в сети #Москино идет программа, посвященная Дню Победы. Классика советского кино: https://t.co/4wV8C6RVw2 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 мая 2018 г.



Программа "Война и жизнь" делится на три тематических блока – "Женщины", "Дети" и "Жизнь".

В первом блоке в центре сюжета стоят женщины и их восприятие военного времени. Во втором режиссеры попробовали взглянуть на войну глазами ребенка. В третьей образ войны связан с жизнью в тылу или с воспоминаниями участников боевых действий.