Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2018, 18:40

Мэр Москвы

Собянин пригласил москвичей на программу сети "Москино", посвященную Дню Победы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сергей Собянин напомнил, что до конца недели в сети "Москино" можно посмотреть кинопрограмму "Война и жизнь". Об этом мэр Москвы написал на своей странице в Twitter.

Программа посвящена 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.


Программа "Война и жизнь" делится на три тематических блока – "Женщины", "Дети" и "Жизнь".

В первом блоке в центре сюжета стоят женщины и их восприятие военного времени. Во втором режиссеры попробовали взглянуть на войну глазами ребенка. В третьей образ войны связан с жизнью в тылу или с воспоминаниями участников боевых действий.

мэр Москвы Сергей Собянин кино
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика