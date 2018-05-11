11 мая 2018, 18:40Мэр Москвы
Собянин пригласил москвичей на программу сети "Москино", посвященную Дню Победы
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Сергей Собянин напомнил, что до конца недели в сети "Москино" можно посмотреть кинопрограмму "Война и жизнь". Об этом мэр Москвы написал на своей странице в Twitter.
Программа посвящена 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
До конца недели в сети #Москино идет программа, посвященная Дню Победы. Классика советского кино: https://t.co/4wV8C6RVw2— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 мая 2018 г.
Программа "Война и жизнь" делится на три тематических блока – "Женщины", "Дети" и "Жизнь".
В первом блоке в центре сюжета стоят женщины и их восприятие военного времени. Во втором режиссеры попробовали взглянуть на войну глазами ребенка. В третьей образ войны связан с жизнью в тылу или с воспоминаниями участников боевых действий.