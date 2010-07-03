Собянин назначил заместителя префекта ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил Дмитрия Плахих на должность заместителя префекта Восточного округа. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт с ним заключен сроком на три года, но не превышает срок полномочий мэра столицы. Ранее Плахих занимал должность главы управы столичного района Перово.

В конце февраля Собянин назначил нового замглавы городского департамента здравоохранения. Эту должность занял Алексей Паламарчук.