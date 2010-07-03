Собянин назначил замглавы столичного департамента здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил нового замглавы городского департамента здравоохранения. Эту должность занял Алексей Паламарчук. Текст распоряжения был опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Назначить Паламарчука Алексея Григорьевича на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы", – сказано в документе. Уточняется, что служебный контракт с ним заключен сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра столицы.

Ранее пост замглавы депздрава по собственной инициативе покинул Илья Пульнер.

25 февраля Сергей Собянин снял с должностей двух глав районных управ: Алексея Чепикова, возглавлявшего управу района Дорогомилово, и Андрея Обухова, который руководил управой в районе Тропарево-Никулино. Оба чиновника сами попросили об отстранении от должности. При этом Чепиков не только покинул замещаемый пост, но и был уволен с государственной гражданской службы.