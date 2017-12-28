Москвичи выбрали единый стиль оформления столичных поликлиник

Жители Москвы выбрали единый стиль оформления медицинских учреждений города. Более 190 тысяч человек проголосовали в проекте "Активный гражданин".

Лучшей концепцией, по мнению москвичей, стал проект Студии Артемия Лебедева. Каждое отделение предлагается оформить в свою цветовую гамму. Это поможет пациентам быстро ориентироваться в поликлинике. За вариант цветового кодирования высказались 25 процентов респондентов.

Почти 15 процентов горожан поддержали идею от ИП А.А. Тихонова. Предполагается, что дизайн поликлиник будет зависеть от типа учреждения. Во взрослых поликлиниках будет преобладать синий цвет, а в детских – оранжевый. За такое оформление голосовали в основном мужчины.

Большинству женщин понравился проект компании "Ди Пи Джи", который оказался на третьем месте. Его создатели предложили выбрать бирюзовый оттенок в качестве фирменного цвета, а в детских учреждениях использовать также желтый, зеленый и лазурный.

Теперь на основе выбранных проектов будет разработана итоговая концепция оформления городских поликлиник.

Ранее жителям столицы предложили выбрать, каким будет новое оформление социальной карты москвича.