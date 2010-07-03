Почти 5 тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 4,9 тысячи москвичек прошли бесплатное обследование груди за первые выходные с начала акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал главный онколог столичного департамента здравоохранения Игорь Хатьков, 29 женщин направили в онкологические диспансеры с подозрением на рак молочной железы, еще у 408 пациенток выявили доброкачественные новообразования и уплотнения соединительной ткани.

По его словам, все они получили квалифицированные рекомендации и были направлены на дальнейшее обследование. "Интерес москвичек к нашей акции – это интерес и внимание к собственному здоровью", – подчеркнул Хатьков.

Пациенток принимают в 71 медицинской организации во всех округах города. По субботам обследование можно сделать с 09:00 до 18:00, по воскресеньям – с 09:00 до 15:00. Записываться на прием нужно заранее, позвонив по контактному телефону больницы или поликлиники.

В рамках акции до 3 ноября можно сделать УЗИ молочных желез и маммографию, а также получить консультацию специалиста.

Акция призвана привлечь внимание женщин к проблеме высокой заболеваемости раком молочной железы и мотивировать их проходить профилактическую диагностику.

Накануне ученые из МГУ имени Ломоносова совместно с коллегами из Германии предложили бороться с раком с помощью наполненных лекарством наноконтейнеров на основе кремния.

Как уточняют ученые, загруженное в наноконтейнеры лекарство могут оперативно доставить в нужный срок, тем самым терапевтический эффект проявляется только в зоне локализации заболевания. Они пояснили, что нарушение программы гибели является одним из свойств устойчивости раковых клеток к лечению. Важно не только уничтожать нежелательные клетки, но и регулировать механизм их исчезновения.

Как уточняется, наночастицы пористого кремния не токсичны, их поры заполняются с эффективностью 48%. При этом доставленное лекарство в контейнере оказывает больший терапевтический эффект, нежели лекарство, доставленное без него. Наноконтейнеры в ходе исследования наполнили низкими дозами доксорубицина.

Чаще всего в России в 2018 году диагностировали рак кожи (кроме меланомы). Это 78,5 тысячи пациентов. На втором месте оказался рак молочной железы – 70,3 тысячи случаев. Следом идут рак трахеи, бронхов и легких, рак предстательной железы и рак ободочной кишки – основного отдела толстой кишки.

Наиболее редкими стали рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи случаев), рак губы (2,2 тысячи), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тысячи), рак глотки (5,6 тысячи), рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тысячи).

