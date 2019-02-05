Московская разработка упростит работу врачей скорой помощи

Миниатюрный автоматический шприцевой дозатор для введения лекарственного раствора разработали в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Врачи могут использовать его в каретах скорой помощи, в местах массового скопления людей и при чрезвычайных происшествиях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Автоматическим шприцевым дозатором, или шприцевым насосом, дозированно вводят лекарства через заданный промежуток времени. Для его работы необходимо выбрать нужный режим и установить скорость вливания препарата.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый прибор примерно в шесть раз легче аналогов. Он весит всего 300 граммов, самым легким раньше был аппарат весом около 1,8 килограмма. Устройство в два раза компактнее других моделей: его длина составляет почти 17 сантиметров, высота – около девяти сантиметров, а ширина – три сантиметра. Инновационный аппарат запатентован и получил государственную регистрацию, его начали выпускать.
В январе стало известно, что ученые Курчатовского института вырастили из клеток человека аналог кожи для тестирования фармакологических препаратов. Разработка перспективна для испытания лекарств, так как больше не нужно проводить тесты на животных. Технология имеет перспективы и в лечении ожогов, обширных ран и прочих повреждений кожного покрова.
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