Генпрокурор не нашел экстремизма в фильме "Матильда"

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Генпрокурор РФ Юрий Чайка не нашел оснований для дополнительной проверки фильма "Матильда" после видеообращения депутата Госдумы Натальи Поклонской, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

В своем видеообращении к Чайке Поклонская просила отозвать прокатное удостоверение фильма. Она настаивала на признании киноленты экстремистской. В надзорном ведомстве уже провели экспертизу трейлера к фильму и не выявили признаков экстремизма, возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих.

Ранее Куренной сообщал, что парламентарий направила в Генпрокуратуру 43 обращения по поводу картины.

Выход "Матильды" на широкий экран в России запланирован на 26 октября. В фильме рассказывается об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская и другие противники киноленты считают, что фильм оскорбляет чувства верующих и порочит канонизированную императорскую семью.