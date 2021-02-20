Гостем программы "The City. Говорим" станет Александр Радаев

Фото: предоставлено А. Радаевым

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет писатель, историк, автор телеграм-канала "Парнасский пересмешник" Александр Радаев. Смотрите эфир в ночь на воскресенье, 21 февраля.

Можно ли учить историю по сериалам и фильмам? Как отличить госпропаганду от авторской кинотрактовки и какие фактические ошибки в фильмах допустимы, а какие непростительны? Вместе с историком Александром Радаевым в этих вопросах будет разбираться ведущая "The City. Говорим" Полина Ермолаева.

Ранее гостем "The City. Говорим" стал актер и режиссер Никита Кукушкин.