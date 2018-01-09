Выставку Стерджеса в Центре фотографии братьев Люмьер продлили

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Выставку американского фотографа Джока Стерджеса "Без смущения" в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлили на пять дней, сообщает Агентство "Москва".
По словам организаторов, выставка будет открыта до 13 января, так как она пользуется популярностью у москвичей. Ранее предполагалось, что она закроется 8 января.
Впервые выставка Джока Стерджеса "Без смущения" открылась в Центре фотографии им. братьев Люмьер 8 сентября 2016 года. Тогда экспозиция со снимками семей нудистов оказалась в центре скандала.
Фото обнаженных людей, среди которых были несовершеннолетние, вызвали возмущение некоторых посетителей. Депутат Госдумы Елена Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить выставку на предмет демонстрации детской порнографии.
Следствие длилось год, в итоге эксперты и правоохранительные органы пришли к выводу, что в экспозиции не было допущено никаких нарушений.
Заново открытую выставку снабдили выдержками из истории скандала. В залах уменьшили число фотографий с 32 до 22. Кроме того, сообщалось об усилении режима охраны в центре на время проведения мероприятия.
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