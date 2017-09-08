Где смотреть салют на День города. Карта и спецпроект

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В День города москвичей ждут праздничные фейерверки. Увидеть шоу москвичи смогут в каждом районе столицы. Запустят салют в 21:00.

Сопровождаться фейерверки будут популярными песнями о Москве. Главной площадкой станет Раушская набережная.

Помимо фейерверка в небе над Раушской набережной, Парком Победы и Братеевским парком появятся цифры "870", которые станут символичной кульминацией празднования Дня города.

Фото: Агентство "Москва"

Всего в честь 870-летия Москвы в городе запланировано порядка 400 мероприятий. Будут работать свыше 300 площадок во всех округах. "Москва – город, где создается история" – это девиз и главная тема, под которой пройдет юбилейное празднование.

Подробнее обо всех мероприятиях, запланированных к 870-летию Москвы, вы найдете в нашем спецпроекте.

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