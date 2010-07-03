"АукцЫон" отпразднует три альбомных юбилея в "Главклубе"

Российская группа "Аукцыон" отпразднует три альбомных юбилея. Концерт пройдет в ГлавClub Green Concert 6 октября.
Культовые альбомы "Как я стал предателем" и "В Багдаде все спокойно" отмечают в этом году 30-летие. Пластинке "Птица" – 25 лет.
"На сцену Леонид Федоров, Олег Гаркуша и другие музЫканты коллектива выходят, как и прежде, с полным арсеналом своих главных хитов и лучших песен разных лет", – передает пресс-служба клуба.
Узнать цену на билеты на концерт или купить электронный билет можно на сайте клуба, добавили в пресс-службе.
"АукцЫон" – российский музыкальный коллектив, основанный Леонидом Федоровым в Ленинграде в 1978 году. За свою почти 40-летнюю историю группа экспериментировала в разных музыкальных стилях: от постпанка и джаза до новой волны.
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