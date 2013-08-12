Директор базы отдыха в Таруcе, где избили туристов, задержан

Директор базы отдыха в Тарусе, где избили туристов, сам пришел в полицию, узнав о намерении правоохранителей задержать его как предполагаемого зачинщика драки.

В настоящий момент он задержан, передает РИА Новости.

Известно, что директор зарегистрирован и проживает в Москве.

Напомним, в минувшую субботу неизвестные на базе отдыха в Тарусе ворвались в коттеджи и подрались с отдыхающими, в результате пострадали 12 туристов из Москвы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.