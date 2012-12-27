"Утро": На порталах московских властей появились "зимние" разделы

На порталах московских властей появились специальные "зимние" разделы. Теперь горожане смогут оставить свою сезонную жалобу, воспользовавшись ресурсом "Дороги Москвы" и приложением для смартфонов "Мобильная приемная".

Для удобства пользователей "зимним" жалобам отводится закладка вверху страницы. Здесь можно написать о гололеде на дорогах или неубранном снеге.

Помимо закладки "Гололед" в приложении "Мобильная приемная" можно сообщить о катке, который до сих пор не залили.

На обработку жалоб отводится восемь дней.

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