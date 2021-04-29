Фото дома в Зюзине сделано с некорректного ракурса – Депстрой

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Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Столичный департамент строительства пояснил, почему построенный в Зюзине по программе реновации дом наклонен на фотографиях, которые ранее появились в Сети.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Депстроя, "фотосъемка произведена с некорректным ракурсом". В результате это привело к тому, что изображение новостройки "выглядит с ощутимым искажением".
В департаменте отметили, что объект и расположенные рядом с ним жилые пяти- и девятиэтажные здания находятся на местности с перепадом высоты в 7 метров.
"Иными словами, почти с любой точки съемки будет возникать подобная визуальная иллюзия", – говорится в сообщении.
Заслуженный строитель РФ, доктор технических наук, профессор Азарий Лапидус в эфире телеканала Москва 24 объяснил, что в реальности такой дом, какой представлен на фотографиях в Сети, построить нельзя.
"На каждом уровне строительства такого объекта происходит геодезическая съемка, которая привязана к постоянным реперным точкам. Даже при смещении в несколько миллиметров строительный процесс был бы остановлен", – подчеркнул специалист.
Дом расположен по адресу улица Каховка, владение 23, корпус 5.
Ранее сообщалось, что с января по март текущего года в столице ввели в эксплуатацию 15 жилых домов на 6,3 тысячи человек, построенных в рамках программы реновации.
Власти Москвы пояснили, почему дом по программе реновации в Зюзине наклонен на снимках
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