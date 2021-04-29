Фото дома в Зюзине сделано с некорректного ракурса – Депстрой

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Столичный департамент строительства пояснил, почему построенный в Зюзине по программе реновации дом наклонен на фотографиях, которые ранее появились в Сети.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Депстроя, "фотосъемка произведена с некорректным ракурсом". В результате это привело к тому, что изображение новостройки "выглядит с ощутимым искажением".

В департаменте отметили, что объект и расположенные рядом с ним жилые пяти- и девятиэтажные здания находятся на местности с перепадом высоты в 7 метров.

"Иными словами, почти с любой точки съемки будет возникать подобная визуальная иллюзия", – говорится в сообщении.

Заслуженный строитель РФ, доктор технических наук, профессор Азарий Лапидус в эфире телеканала Москва 24 объяснил, что в реальности такой дом, какой представлен на фотографиях в Сети, построить нельзя.

"На каждом уровне строительства такого объекта происходит геодезическая съемка, которая привязана к постоянным реперным точкам. Даже при смещении в несколько миллиметров строительный процесс был бы остановлен", – подчеркнул специалист.

Дом расположен по адресу улица Каховка, владение 23, корпус 5.

Ранее сообщалось, что с января по март текущего года в столице ввели в эксплуатацию 15 жилых домов на 6,3 тысячи человек, построенных в рамках программы реновации.