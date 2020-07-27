Завершилась активация выигрышных кодов программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Выигравшие коды программы "Миллион призов" активировали 1 597 387 человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Победители получили от одной до четырех тысяч баллов, которые они смогут использовать для пополнения карты "Тройка", потратить на товары в магазине, поход в кафе или музей.
Выбрать призы горожане смогут до 31 декабря в личном кабинете. Отобразившийся статус "Ожидает обработки" указывает на резервирование призовых баллов, которое может занять до 24 часов. Когда заявка поступит в обработку, появится статус "Принята", при изменении статуса на "Выполнена" в карточке заявки появится кнопка "Показать промокод". Полученный код необходимо предъявить в торговой сети партнера. Статус "Отклонена" может означать, что на счете недостаточно призовых баллов или поощрение отсутствует на момент выполнения заявки.
Ранее сообщалось, что победителями программы "Миллион призов" стали два миллиона человек. Они получили от одной до четырех тысяч баллов.
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