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15:51

Горячее водоснабжение в столице начнут отключать с 13 мая

город

15:51

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин

МОЭК запустила информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения.

Сервис размещен на интернет-сайте "МОЭК Онлайн". Для того, чтобы узнать дату и сроки работ в доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке.

Если указанный дом отсутствует на сайте – это означает, что горячее водоснабжение и отопление осуществляет другая организация.

В компании уточнили, что профилактические работы на тепловых сетях начнутся 13 мая и завершатся в конце августа.
Продолжительность отключений не превышает 10 дней.

В эти сроки управляющие организации проводят обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

На сайте МОЭК также размещен информационный ролик о летних профилактических работах на системах горячего водоснабжения.

Ранее на сайте "МОЭК Онлайн" появился обновленный список управляющих компаний-должников в сфере ЖКХ. По состоянию на ноябрь 2018 года задолженность указанных в перечне организаций составляет 4,4 миллиарда рублей.

город

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