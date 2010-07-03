Заключительная в нынешнем году церемония развода караулов пройдет в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Последняя в 2019 году церемония развода караулов Президентского полка состоится в субботу на Соборной площади. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информационный Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"Девятнадцатого октября на Соборной площади Московского Кремля пройдет последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России", – информирует пресс-служба центра.

Ранее сообщалось, что развод пеших и конных караулов в Кремле был отменен до сентября. Причиной явилась подготовка Президентского полка к фестивалю "Спасская башня".

Мероприятие проходило каждую субботу на Соборной площади Кремля. Увидеть церемонию можно было в теплое время года – с апреля по октябрь.