Жилье по реновации в бывшей промзоне "Серп и Молот" начнут строить осенью

На территории бывшей промзоны "Серп и Молот" осенью начнут строить жилье по программе реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"У нас на промзоне "Серп и Молот" есть территория под реновацию. Мы планируем там построить порядка 50 тысяч квадратных метров. Думаю, что уже осенью мы войдем в активную стадию строительства", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".
Он отметил, что на данный момент идут проектировочные работы.
Утвержденная в августе 2017 года программа реновации предусматривает снос ветхих домов. Владельцам квартир при этом предлагают либо переехать в равнозначное жилье в новостройках, либо получить компенсацию.
Квартиры в новых домах отличаются улучшенной отделкой по единому стандарту. Применение качественных и современных материалов позволит комфортно жить в такой квартире и без дополнительного ремонта.
Ранее сообщалось, что на проспекте Вернадского достроили дом по программе реновации. В скором времени его передадут для заселения.
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