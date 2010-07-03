Жилье по реновации в бывшей промзоне "Серп и Молот" начнут строить осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории бывшей промзоны "Серп и Молот" осенью начнут строить жилье по программе реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас на промзоне "Серп и Молот" есть территория под реновацию. Мы планируем там построить порядка 50 тысяч квадратных метров. Думаю, что уже осенью мы войдем в активную стадию строительства", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Он отметил, что на данный момент идут проектировочные работы.

Утвержденная в августе 2017 года программа реновации предусматривает снос ветхих домов. Владельцам квартир при этом предлагают либо переехать в равнозначное жилье в новостройках, либо получить компенсацию.

Квартиры в новых домах отличаются улучшенной отделкой по единому стандарту. Применение качественных и современных материалов позволит комфортно жить в такой квартире и без дополнительного ремонта.

Ранее сообщалось, что на проспекте Вернадского достроили дом по программе реновации. В скором времени его передадут для заселения.