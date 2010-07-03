"Летняя сцена" откроется в Парке Горького 18 мая

В субботу, 18 мая, в Парке Горького открывается новая "Летняя сцена". Предполагается, что весь сезон на ней будут выступать музыканты различных стилей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Сцена находится на поляне неподалеку от Голицынского пруда и Пушкинской набережной. Концерты планируется проводить три дня в неделю. В пятницу посетители смогут послушать музыку с 19:00 или с 20:00, а в субботу и воскресенье – раньше, в зависимости от формата концерта. Вход будет свободный.
По словам заместителя директора по культурно-массовым мероприятиям Парка Горького Бориса Болелова, формат регулярных выступлений на одной площадке в течение всего лета является новым.
"Наша главная цель – знакомить посетителей с молодыми и малоизвестными широкому кругу слушателей артистами. Под звуки музыки гости могут гулять по дорожкам парка, кататься на роликах и велосипедах или же прийти на поляну и послушать понравившуюся музыку, лежа на шезлонге или траве", – отметил Болелов.
18 мая ожидается выступление группы Dezery. Начало в 18:00.
Также в этот день бесплатные мероприятия запланированы в 16 парках столичного департамента культуры. По словам заммэра Натальи Сергуниной, День парков отмечается каждую третью субботу мая.
В саду имени Баумана расскажут историю парка и Басманного района. Гости узнают, как зона отдыха связана с революционером Николаем Бауманом. Помимо этого, слушателей познакомят с усадьбой князя Голицына XVIII века и путевым дворцом Василия III.
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