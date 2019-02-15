Девять мостов начнут строить в Москве в 2019 году

В Москве в 2019 году начнется строительство девяти мостов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы в пятницу, 15 февраля.
Глава департамента строительства города Андрей Бочкарев уточнил, что проектно-изыскательские работы находятся на завершающей стадии. Ожидается, что мосты введут в эксплуатацию до конца 2020 года.
Планируется строительство четырех мостов через реки Лихоборку и Яузу. Они будут располагаться в районах Свиблово и Останкинский на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Одно из сооружений появится в рамках реконструкции Сельскохозяйственной улицы.
Еще один мост на три полосы построят по основному ходу Южной рокады на участке от Шоссейной до Каспийской улицы. На участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца возведут мост над рекой Нищенкой.
Еще один мост — через старое русло Москвы-реки – соединит набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 4062 с дорожной сетью в южной части территории бывшего завода имени И. А. Лихачева. В рамках реконструкции Волоколамского шоссе планируется строительство моста через реку Сходню.
Бочкарев отметил, что таким образом будут созданы поперечные связи между районами столицы.
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