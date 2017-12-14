Новый этап голосования за название ТПК начался в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" продолжают выбирать название для Третьего пересадочного контура метро. В последнем этапе голосования нужно определиться с окончательным вариантом.

Предыдущий этап проходил с 21 июня по 4 декабря, его участниками стали 262 тысячи человек. Среди вариантов – сохранить рабочее название Третий пересадочный контур или предложить свой. 21 процент участников предложил свои идеи: их поступило 65 тысяч. Самым популярным оказалось "Большая кольцевая линия", но ни один из вариантов не получил больше половины голосов – это необходимо по условиям. Теперь выбирать нужно будет между лидерами прошлого этапа – "Большой кольцевой линией" и "Третьим пересадочным контуром".

"Если бы мне кто-то сказал, что когда-нибудь я сам буду выбирать название для новой ветки метрополитена, я бы не поверил! А теперь с помощью "Активного гражданина" это стало возможным", – цитирует портал мэра и правительства Москвы актера кино и телевидения, телеведущего Петра Романова.

Ранее эксперты научного совета по вопросам развития транспортной инфраструктуры Москвы предложили организовать новый этап голосования за официальное название ТПК. По мнению участника совета, эксперта Кирилла Янкова, обозначение должно вписываться в традиции столичной топонимики и давать представление о географии объекта.

ТПК разгрузит существующие линии подземки. Пассажиры смогут быстрее добраться из одного района в другой, сэкономив примерно 20–30 минут.

Первый участок ТПК "Деловой центр" – "Петровский парк" собираются запустить в конце 2017 – начале 2018 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Поезда будут курсировать от "Делового центра" до "Петровского парка" с остановками: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк".