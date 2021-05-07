Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей начнется в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начало работ по реконструкции развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей запланировано на май, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках этих работ предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, в том числе возвести семь путепроводов и тоннель длиной более 1-го километра. Реконструкцию развязки планируем завершить к концу 2023 года", – отметил Бочкарев.

По его словам, усовершенствование развязок на МКАД позволяет улучшать транспортную ситуацию в городе, в частности, на самой кольцевой автодороге и прилегающих магистралях.

"Кроме развязки МКАД с Липецкой улицей, сейчас ведем работы по реконструкции еще трех развязок – на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня, Алтуфьевским и Остафьевским шоссе", – добавил заммэра.

В городе с 2011 года реконструировано и построено 18 развязок на МКАД с общей протяженностью дорог почти 160 километров, говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Ранее сообщалось, что реконструкцию транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Липецкой улицей планируют выполнить за три года. Специалистам предстоит построить и реконструировать почти 10 километров дорог, в том числе возвести семь путепроводов и тоннель длиной более километра.

