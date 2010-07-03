Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:30

Москвичей пригласили на встречи с летчиками-космонавтами

город досуг праздники

16:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ 9 и 10 апреля состоятся встречи с летчиками-космонавтами СССР и РФ Борисом Волыновым, Юрием Лончаковым и Федором Юрчихиным.

9 апреля в 11:00 в центре "Космонавтика и авиация" пройдет "Гагаринский урок "Космос – это мы".

"Первый в истории павильона "Космос" Гагаринский урок будет особенным: его ведущим выступит инициатор проекта – летчик-космонавт РФ, Герой России Юрий Лончаков. Вместе с президентом центра "Космонавтика и авиация" Федором Юрчихиным для учащихся московской школы и всех посетителей центра они проведут экскурсию по экспозиции, после чего ответят на вопросы", – говорится на сайте ВДНХ.

10 апреля в 13:00 посетители встретятся с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза Борисом Волыновым, а также его женой – автором книги "Космос. Плеяда первых" Тамарой Волыновой.

Как уточняется в материале, участие во встречах будет бесплатным, вход по билету в центр.

Ранее сообщалось, что 10 апреля состоится концерт классической музыки "Чайковский и космос". Мероприятие будет проходить в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Народные артисты России исполнят произведения Чайковского, Мендельсона и Листа.

Мероприятия приурочат ко Дню космонавтики и к первой годовщине открытия центра "Космонавтика и авиация" в отреставрированном павильоне "Космос".

город досуг праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика