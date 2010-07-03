Москвичей пригласили на встречи с летчиками-космонавтами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ 9 и 10 апреля состоятся встречи с летчиками-космонавтами СССР и РФ Борисом Волыновым, Юрием Лончаковым и Федором Юрчихиным.

9 апреля в 11:00 в центре "Космонавтика и авиация" пройдет "Гагаринский урок "Космос – это мы".

"Первый в истории павильона "Космос" Гагаринский урок будет особенным: его ведущим выступит инициатор проекта – летчик-космонавт РФ, Герой России Юрий Лончаков. Вместе с президентом центра "Космонавтика и авиация" Федором Юрчихиным для учащихся московской школы и всех посетителей центра они проведут экскурсию по экспозиции, после чего ответят на вопросы", – говорится на сайте ВДНХ.

10 апреля в 13:00 посетители встретятся с летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза Борисом Волыновым, а также его женой – автором книги "Космос. Плеяда первых" Тамарой Волыновой.

Как уточняется в материале, участие во встречах будет бесплатным, вход по билету в центр.

Ранее сообщалось, что 10 апреля состоится концерт классической музыки "Чайковский и космос". Мероприятие будет проходить в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Народные артисты России исполнят произведения Чайковского, Мендельсона и Листа.

Мероприятия приурочат ко Дню космонавтики и к первой годовщине открытия центра "Космонавтика и авиация" в отреставрированном павильоне "Космос".