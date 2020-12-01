Изображение красной ленты появилось на домах-книжках на Арбате

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Фасады домов-книжек на Новом Арбате в Москве украсило изображение красной ленты. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ столицы.

Также в Москве красным подсветили Крымский мост – завершится акция в 3:00 среды, 2 декабря.

"Цвет выбран неслучайно – красные ленточки являются международным символом борьбы с заболеванием", – пояснили в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением расширить количество точек продажи экспресс-тестов на ВИЧ в России. В качестве одной из ключевых мер депутат назвал включение экспресс-тестов на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарственных средств для продажи в аптечных пунктах.