Средний курс рубля в 2018 году составит чуть более 60 рублей за доллар – Орешкин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Средний курс рубля в этом году составит чуть более 60 рублей за доллар. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"С учетом произошедших влияний от последнего раунда санкций, от поведения доллара на глобальном рынке, текущая оценка составляет чуть более 60 рублей за доллар", – цитирует Орешкина ТАСС.
По словам министра, средняя цена на нефть ожидается на уровне 65-70 долларов за баррель, тогда как в прогнозе ведомства была заложена цифра 61,4 доллара за баррель.
Как отметил Орешкин, в сентябре прошлого года министерство прогнозировало, что в 2018 году доллар будет стоить в среднем на уровне 64,7 рубля. В апреле эту оценку пересмотрели, установив средний курс российской валюты на уровне 58,6 рубля за доллар. Министр пояснил, что в первоначальном прогнозе не приняли в расчет продление срока действия сделки ОПЕК+, что позволило "серьезно пересмотреть прогноз цен вверх".
Орешкин также сообщил, что по итогам 2018 года инфляция в России будет находиться в уровне 2,7-3,2%, причем в июне ожидается замедление показателя инфляции с 2,4% до 2,1-2,2%.
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