Песков: решения об ограничении поставок урана, титана и никеля будут приниматься осторожно

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Россия будет весьма осторожно принимать решения о возможном введении ограничений на экспорт урана, титана и никеля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На восстановление позиций на рынке после их потери могут потребоваться десятилетия, подчеркнул он в рамках интервью журналисту Павлу Зарубину, которое тот опубликовал в своем телеграм-канале.

При этом Россия не будет ничего делать себе в ущерб. Тем не менее, Москве небходимо ответить "на бандитские действия Запада", отметил Песков.

Вместе с тем подобное решение может благотворно повлиять на экономику России, поскольку подстегнет развитие технологий, счел представитель Кремля, напомнив об успехе продовольственного эмбарго, которое страна ввела в 2010-х годах.

"Как показала практика, нет худа без добра: когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно, но в итоге – по прошествии десяти лет – мы констатируем, что полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания", – обратил внимание Песков.

Предложение об ограничениях на поставки этого стратегического сырья в ходе совещания с кабмионом озвучил Владимир Путин. Однако президент отметил, что рассматривать такой вариант стоит только в том случае, если это не повредит стране.

