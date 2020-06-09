Экономика Москвы продемонстрировала устойчивость к серьезным стрессам – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Работа в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, стала настоящим стресс-тестом для экономики Москвы. С таким заявлением выступили в комплексе имущественно-земельных отношений.
"За счет диверсифицированной структуры экономики, своевременных мер поддержки правительства Москвы и максимальной открытости нам удалось оперативно вернуться к росту", – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что Москве удалось заложить достаточный запас прочности, достойно преодолев сложный период, и продемонстрировать устойчивость к серьезным проблемам.
Уточняется, что оборот предприятий торговли и услуг в марте – мае 2020 года вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Это означает, что мы отыграли падение периода самоизоляции", – уточнил вице-мэр, отметив, что в прошлом месяце среднесуточный оборот увеличился к предыдущему месяцу на 10,3%.
Согласно показателям по состоянию на первую неделю июня, среднесуточный оборот прибавил 16,7% в сравнении с предыдущей неделей. При этом оптовую торговлю удалось нарастить более чем на 30%.
Отмечается, что столичные власти ждут дальнейшего роста темпов восстановления экономики по мере возвращения к нормальной жизни.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что работа учреждений культуры должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики. Он подчеркнул, что такой план "принимается как для решения текущих задач, так и на перспективу с учетом долгосрочных целей развития".
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