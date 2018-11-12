В Госдуме прокомментировали идею ввести акциз на газированные напитки

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов оценил предложение ввести налог на сладкие газированные напитки. Депутат отметил, что такая мера вводится, чтобы экономически стимулировать неупотребление вредных напитков.
"Это цивилизованный подход", – сказал RT Тумусов.
Ранее сообщалось, что в России стоимость сладких газированных напитков в России повысится примерно на 20% из-за введения акциза.
Ввести акциз на сладкую газировку предложил экспертный совет при правительстве в своем отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", направленный на снижение уровня потребления сахара.
По данным Минздрава, сейчас ожирением страдают около двух миллионов россиян, в том числе из-за увлечения газировкой и фастфудом. По мнению авторов инициативы, повышение цен на газированные напитки будет способствовать переходу на правильное питание.
Уточняется, что размер акциза на сладкие газированные напитки может составить как минимум 20% от розничной цены продукции. Такие налоги сейчас платят производители алкогольных напитков и этилового спирта.
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