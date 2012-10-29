На востоке столицы провалились 60 метров грунта

О последствиях столичного снегопада

В результате прорыва водопровода на проезжей части в районе дома № 3 по Гольяновскому проезду провалился грунт на площади 60 квадратных метров. В настоящий момент рабочие перекрыли поврежденный участок водопровода.

Жилые дома не отключали от водоснабжения, однако движение транспорта в районе аварии было приостановлено.

Как заявил пресс-секретарь МГУП "Мосводоканал" Игорь Колосков, вечером 28 октября в диспетчерскую поступила информация о прорыве напорного водопровода от Хапиловской канализационной насосной станции.

"Обе "нитки" напорного водопровода перекрыты в районе 02.30. Вода откачена, сейчас мы убираем бытовой мусор. Площадь провала грунта составила около 60 квадратных метров", - сообщил РИА Новости Колосков.

Вся прилегающая к месту ЧП территория промыта, сейчас завершается уборка во дворах близлежащих домов.

Отметим, за прошедшие сутки это уже не первый случай провала грунта в Москве. Так, вечером 28 октября 17 автомобилей попали в ДТП на 38-м километре МКАД из-за провала асфальта.

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