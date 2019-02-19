В Мосгордуме поддержали проект о стандарте детских комнат в ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала поправки в федеральные законы о введении регламента работы и условий пребывания детей в игровых комнатах в торговых центрах. Об этом сообщила председатель комиссии Татьяна Портнова.

"Рекомендуем Московской городской думе принять проект постановления Московской городской думы "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статью 36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", – сказала она, передает ТАСС.

На сегодняшний день деятельность игровых комнат не регламентируется законодательно. Кроме того, отсутствует единый перечень требований к сотрудникам, которые присматривают за детьми. Законопроектом предлагается нормативно закрепить определение понятия "временный присмотр за детьми". Также предполагается, что временный присмотр за детьми будет осуществляться при наличии информированного добровольного согласия родителей. Кроме того, в законе прописан ряд требований к лицам, присматривающим за детьми, включая наличие личной медицинской книжки и отсутствие судимости.

В ноябре 2018 года сообщалось, что депутаты разработают проект федерального закона о деятельности игровых комнат. В частности, планировалось уточнить правовой статус игровых комнат, а также установить требования для тех, кто будет присматривать за детьми.

Как отмечают специалисты, у таких детских игровых комнат до сих пор нет никакого правового статуса. Председатель столичного парламента Алексей Шапошников рассказал, что закон о работе игровых комнат должен быть принят на федеральном уровне. Свои рекомендации по безопасности детей внесли представители сразу нескольких ведомств. Эксперты сошлись во мнении, что необходимо более четко сформулировать требования к тем, кто присматривает за детьми.