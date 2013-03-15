Правительство приняло программу развития физкультуры и спорта

Правительство Российской Федерации одобрило проект госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". По ней к 2020 году регулярно заниматься спортом должны начать 40 процентов россиян.

Кроме того, программа предусматривает повышения показателя обеспеченности населения объектами спорта всех типов в 1,5 раза. Реализация намеченных мероприятий должна обеспечить стабильную конкурентоспособность российских спортсменов на долгосрочную перспективу, а также проведение на высоком уровне Чемпионата мира по футболу в 2018 году и около 20 других крупных спортивных международных соревнований.

Программу планируется доработать с учетом поручений президента по развитию школьного спорта. В частности, предполагается с 2014 года начать внедрять в школах нормы ГТО. По словам министра спорта Виталия Мутко, аналог ГТО должен быть сделан интересно и рассчитан на различные группы населения и степени готовности.

Общий объем финансирования по федеральной целевой программе составит 1,7 триллиона рублей. При этом большая часть средств будет выделена из консолидированного бюджета субъектов, а около 350 миллиардов составят частные инвестиции. На подготовку к чемпионату мира потребуется дополнительно 82,7 миллиардов рублей. Еще 24,3 миллиарда понадобится на модернизацию детско-юношеских школ: строительство пристроек к ним и школьных стадионов.