Соперники сборной России по отборочной группе ЧМ сыграли вничью

Футбольные сборные Израиля и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3 в матче отборочного этапа чемпионата мира. Эти национальные команды являются соперниками сборной России в борьбе за путевку на мундиаль.

Португальцы активнее начали встречу и уже на 2-й минуте повели в счете, но хозяева поля переломили ход матча. К 70-й минуте сборная Израиля вела со счетом 3:1.

Тем не менее, португальцы сумели отыграться - Коэнтрау сравнял счет на третьей добавленной минуте.

Этот результат очень удобен для сборной России. Россияне продолжают опережать основных конкурентов в борьбе за путевку на чемпионат мира на 4 очка. У сборной России, кроме того, игра в запасе.