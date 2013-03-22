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Спорт

22 марта 2013, 18:54

Соперники сборной России по отборочной группе ЧМ сыграли вничью

чемпионат мира по футболу

Футбольные сборные Израиля и Португалии сыграли вничью со счетом 3:3 в матче отборочного этапа чемпионата мира. Эти национальные команды являются соперниками сборной России в борьбе за путевку на мундиаль.

Португальцы активнее начали встречу и уже на 2-й минуте повели в счете, но хозяева поля переломили ход матча. К 70-й минуте сборная Израиля вела со счетом 3:1.

Тем не менее, португальцы сумели отыграться - Коэнтрау сравнял счет на третьей добавленной минуте.

Этот результат очень удобен для сборной России. Россияне продолжают опережать основных конкурентов в борьбе за путевку на чемпионат мира на 4 очка. У сборной России, кроме того, игра в запасе.

Сюжет: Отборочный турнир к ЧМ-2014 в Бразилии

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