По выходным и праздникам зоопарк станет дороже

На летнее время билеты в Московский зоопарк на выходных и в праздничные дни станут дороже на 200 рублей. Взрослым вход обойдется в 500 рублей.

"С 1 июня 2013 года в летний сезон, в выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни стоимость входного билета 500 рублей", - сообщает пресс-служба зоопарка.

Обычно билет для взрослого обходится в 300 рублей, а для учащихся, военных, инвалидов, пенсионеров и детей из многодетных семей и всех лиц до 18 лет - бесплатно.