Видео перехвата истребителя НАТО взорвало Сеть

Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 31 января 2019 г.

Запись, на которой Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Специального летного отряда "Россия", активно обсуждают в Сети. Кадры опубликовал пользователь Twitter Ivan O'Gilvi.

Видео было сделано в июне 2017 года, когда самолеты альянса пытались сопроводить следовавший в Калининград правительственный лайнер. Истребитель НАТО уже приблизился, но тут подлетел Су-27, вынудив его резко уйти в сторону. Кадры сопровождаются песней Владимира Высоцкого "Баллада о борьбе".

Комментаторы высоко оценили действия российских летчиков. Некоторые из них заметили, что Су-27 превосходит самолет НАТО как по маневренности и мощи, так и по внешнему виду.

"Классное видео! На такое можно смотреть бесконечно. И песня Высоцкого в тему", – написала Ольга Юркина. "Мощь мощнейшая! Браво, парни!" – добавила Людмила Алексеевна.

"Я бы посмотрел, что сделали бы американцы, если бы наш подлетел к их правительственному самолету", – отметил Ilyas Aliev.

В начале этой недели российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтикой. Иностранный самолет засекли средства контроля воздушного пространства.