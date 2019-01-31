Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:32

Видео перехвата истребителя НАТО взорвало Сеть

безопасность

15:32

Поделиться в социальных сетях:

Запись, на которой Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Специального летного отряда "Россия", активно обсуждают в Сети. Кадры опубликовал пользователь Twitter Ivan O'Gilvi.

Видео было сделано в июне 2017 года, когда самолеты альянса пытались сопроводить следовавший в Калининград правительственный лайнер. Истребитель НАТО уже приблизился, но тут подлетел Су-27, вынудив его резко уйти в сторону. Кадры сопровождаются песней Владимира Высоцкого "Баллада о борьбе".

Комментаторы высоко оценили действия российских летчиков. Некоторые из них заметили, что Су-27 превосходит самолет НАТО как по маневренности и мощи, так и по внешнему виду.

"Классное видео! На такое можно смотреть бесконечно. И песня Высоцкого в тему", – написала Ольга Юркина. "Мощь мощнейшая! Браво, парни!" – добавила Людмила Алексеевна.

"Я бы посмотрел, что сделали бы американцы, если бы наш подлетел к их правительственному самолету", – отметил Ilyas Aliev.

В начале этой недели российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтикой. Иностранный самолет засекли средства контроля воздушного пространства.

безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика