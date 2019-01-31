Видео перехвата истребителя НАТО взорвало Сеть

Запись, на которой Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Специального летного отряда "Россия", активно обсуждают в Сети. Кадры опубликовал пользователь Twitter Ivan O'Gilvi.
Видео было сделано в июне 2017 года, когда самолеты альянса пытались сопроводить следовавший в Калининград правительственный лайнер. Истребитель НАТО уже приблизился, но тут подлетел Су-27, вынудив его резко уйти в сторону. Кадры сопровождаются песней Владимира Высоцкого "Баллада о борьбе".
Комментаторы высоко оценили действия российских летчиков. Некоторые из них заметили, что Су-27 превосходит самолет НАТО как по маневренности и мощи, так и по внешнему виду.
"Классное видео! На такое можно смотреть бесконечно. И песня Высоцкого в тему", – написала Ольга Юркина. "Мощь мощнейшая! Браво, парни!" – добавила Людмила Алексеевна.
"Я бы посмотрел, что сделали бы американцы, если бы наш подлетел к их правительственному самолету", – отметил Ilyas Aliev.
В начале этой недели российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon над Балтикой. Иностранный самолет засекли средства контроля воздушного пространства.
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