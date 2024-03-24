Возле Басманного суда Москвы усилили меры безопасности

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Меры безопасности усилили рядом с Басманным судом Москвы, где могут рассмотреть ходатайство правоохранителей о заключении под стражу подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет ТАСС.

По данным СМИ, возле здания суда находятся металлические заграждения, рядом дежурят полицейские. Заграждения стали устанавливать еще со вчерашнего дня. Возле суда уже находятся журналисты.

Дело о теракте в "Крокусе" расследует центральный аппарат Следственного комитета. Днем ранее четверых подозреваемых доставили в СК, их допрашивают.

24 марта в России проходит общенациональный траур по жертвам трагедии. В воскресенье в стране приспускают государственные флаги, а также отменяются все развлекательные мероприятия.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные попали в концертный зал и начали стрелять по посетителям. После этого они скрылись с места преступления, их удалось задержать.

В результате погибли 133 человека. По последним данным МЧС по Подмосковью, пострадали 152 гражданина.

Меры безопасности усилили в транспорте после теракта в "Крокусе"